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В СБУ заявили, що не прослуховують кандидатів у президенти

Новини » Політика    07.02.2019 - 04:18
В СБУ заявили, що не прослуховують кандидатів у президенти
Фото: Олена Гітлянська (з відкритих джерел)

СБУ вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речниці СБУ Олени Гітлянської.

В СБУ відповіли на звинувачення щодо незаконного стеження та прослуховування кандидатів.

"Служба безпеки України з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала вона.

За її словами, СБУ вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.

"Разом з тим, Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів. При цьому зробимо це у максимально стислі терміни та прозоро для громадськості, для чого чекаємо відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у Президент", - додала вона.

 

Сьогодні на адресу Служби безпеки України пролунали звинувачення щодо незаконного стеження та прослуховування від двох...

Опубліковано Гітлянською Оленою Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які пройдуть навесні 2019 року.

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