СБУ завела дело на экс-замглавы АПУ Портнова за государственную измену

СБУ проверяет причастность Портнова к аннексии Крыма

Служба безопасности Украины начало уголовное производство в отношении бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова за государственную измену. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус.

Сообщается, что СБУ начала производство в ответ на заявление в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма. В частности, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о государственной измене.

"Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями", - отметил Левус.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ открыла дело по факту госизмены трех депутатов аннексированного Крыма.

Отметим, о причастности Портнова к аннексии Крыма свидетельствует запись переговоров от 2014 года между советником президента России Сергеем Глазьевым и главой Верховной рады Крыма Александром Константиновым. На записи Глазьев говорит о необходимости принятия парламентом Крыма постановления, которое подготовил Портнов. Сам советник президента РФ объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".