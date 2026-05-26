СБУ задержала мэра в Одесской области на взятке: РБК-Украина узнало имя

14:05 26.05.2026 Вт
2 мин
Мэр одного из городов Одесской области попался на взятке
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: мэр Килии Вячеслав Чернявский (facebook.com_KiliyaOTG)

Службу безопасности Украины задержала городского голову в Одесской области - он требовал деньги за подписи на разрешения для иностранной компании, которая строила ветроэлектростанцию.

В СБУ имя чиновника не называют. Однако, как узнало РБК-Украина от источников в правоохранительных органах, речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском.

35 тысяч долларов за разрешения

Мэр, по данным следствия, требовал 35 тысяч долларов от представителя компании с иностранными инвестициями. За эти деньги он обещал без лишних препятствий согласовать всю разрешительную документацию на строительство ветроэлектростанции в портовом городе.

Проект должен был стать дополнительным источником электричества для жилых домов, больниц, школ и детских садов общины.

Фото: СБУ задержала мэра в Одесской области за взятку при строительстве ветростанции (t.me/SBUkr)

Задержали на передаче денег

Сотрудники СБУ задокументировали действия чиновника и задержали его в момент получения взятки.

Ему сообщили подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - это получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении мэра от должности. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, суд избрал меры пресечения руководителям Нацполиции, которых подозревают в крышевании нелегального "пикантного бизнеса". Дело касается организованной схемы защиты незаконных заведений со стороны полицейских "топов".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, СБУ задержала в.и.о. руководителя Житомирского областного ТЦК на взятке. Он брал деньги с предпринимателя в обмен на защиту его работников от мобилизации. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

