СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск

СБУ установила организаторов псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу относительно организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Так, о подозрении сообщено:

Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии "ДНР";

Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии "ЛНР";

Александру Кофману – "главе общественной палаты "ДНР";

Марине Филипповой – "советнице председателя "ЛНР".

Фото: организаторы референдума в захваченных районах Луганской и Донецкой областей (ssu.gov.ua)

В ведомстве рассказали, что глава так называемой "общественной палаты "ДНР" и "советница главы ЛНР" имеют отношение к созданию на временно оккупированных территориях фейковых структур, имитирующих общественные инициативы – так называемые "общественные палаты".

"Эти коллаборанты в сговоре с другими лицами направили так называемым "главам Л/ДНР" обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума. Они предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к России", - отметили в СБУ.

Также следствие установило, что правонарушители причастны к проведению ряда агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование у людей оккупации благосклонного отношения к России, ее "спецоперации" и участия в антиукраинском "референдуме".

Этих лиц подозревают в преступлении по двум статьям: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.