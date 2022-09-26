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СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск

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Донбасс, Понедельник 26 сентября 2022 12:45
СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск Фото: СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

СБУ установила организаторов псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу относительно организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Так, о подозрении сообщено:

  • Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии "ДНР";
  • Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии "ЛНР";
  • Александру Кофману – "главе общественной палаты "ДНР";
  • Марине Филипповой – "советнице председателя "ЛНР".

СБУ установила организаторов &quot;референдума&quot; в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск

Фото: организаторы референдума в захваченных районах Луганской и Донецкой областей (ssu.gov.ua)

В ведомстве рассказали, что глава так называемой "общественной палаты "ДНР" и "советница главы ЛНР" имеют отношение к созданию на временно оккупированных территориях фейковых структур, имитирующих общественные инициативы – так называемые "общественные палаты".

"Эти коллаборанты в сговоре с другими лицами направили так называемым "главам Л/ДНР" обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума. Они предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к России", - отметили в СБУ.

Также следствие установило, что правонарушители причастны к проведению ряда агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование у людей оккупации благосклонного отношения к России, ее "спецоперации" и участия в антиукраинском "референдуме".

Этих лиц подозревают в преступлении по двум статьям: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

    Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

    В связи с этим Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций.

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