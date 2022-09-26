ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тюрьма для коллаборантов. В Раде хотят расширить круг лиц, которым грозит наказание

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 20:22
Тюрьма для коллаборантов. В Раде хотят расширить круг лиц, которым грозит наказание Фото: в Раде хотят расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине предлагают расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность. В частности, уголовную ответственность хотят возложить на тех, кто оказывает услуги адвоката и нотариуса на временно оккупированной территории и на основании законодательства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8077.

Так, депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в статью 111-1 Уголовного кодекса. К коллаборационной деятельности хотят добавить осуществление профессиональной деятельности по предоставлению услуг адвоката, аудитора, оценщика, эксперта, арбитражного управляющего, частного исполнителя, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи, а также исполнения полномочий нотариуса или государственного регистратора, или субъекта государственной регистрации прав, или предоставления других публичных услуг на временно оккупированной территории Украины и на основании законодательства государства-агрессора.

Наказывать такую деятельность предлагается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, закон о коллаборантах планируют изменить. В частности, планируется уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и более четко разграничить "госизму" и "коллаборационизм".

Кроме того, в Раде предлагают признать коллаборантом только того человека, который пошел на сотрудничество с оккупантами и вел свою деятельность добровольно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборант Верховная рада
NEWS
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны