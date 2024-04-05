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СБУ задержала клирика Московского патриархата, который призывал уклоняться от мобилизации

Закарпатская область, Пятница 05 апреля 2024 15:27
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СБУ задержала клирика Московского патриархата, который призывал уклоняться от мобилизации Архивное фото: СБУ задержала клирика Московского патриархата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Закарпатской области задержали клирика Московского патриархата, который распространял фейки о войне в Украине и призывал верующих уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Правоохранители задокументировали преступления со стороны настоятеля храма Хустской епархии УПЦ (МП). Клирик разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе, а также оправдывал агрессивную войну РФ против Украины.

Фигурант называл полномасштабное вторжение РФ "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации.

Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

Клирик работал в пользу России

Провокационную риторику клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Facebook.

Таким образом фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

СБУ задержала клирика Московского патриархата, который призывал уклоняться от мобилизации

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против Украины.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств настоятелю храма УПЦ (МП) сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Расследование продолжается, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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