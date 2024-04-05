СБУ затримала клірика Московського патріархату, який закликав ухилятися від мобілізації

Правоохоронці в Закарпатській області затримали клірика Московського патріархату, який поширював фейки про війну в Україні та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Правоохоронці задокументували злочини з боку настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ (МП). Клірик розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну РФ проти України.

Фігурант називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" і закликав вірян ухилятися від мобілізації.

Крім того, він підбурював парафіян проти представників однієї з нацменшин і парафіян інших релігійних конфесій.

Клірик працював на користь Росії

Провокаційну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Facebook.

У такий спосіб фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ (МП) повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Розслідування триває, зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці.