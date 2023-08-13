Суд продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла

Соломенский районный суд Киева минимум на два месяца продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

Суд продолжил обязал митрополита Павла носить электронный браслет, не оставлять село Вороньков в Киевской области без разрешения следователя, по первому требованию прибыть к следователю, прокурору или в суд, а также не общаться с потерпевшими или свидетелями.

Дело митрополита Павла

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. Суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

В июле СБУ вручила митрополиту новое подозрение, поскольку он отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал агрессию РФ против нашей страны "гражданским конфликтом". Позже ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог.

В понедельник, 7 августа, стало известно, что митрополит Павел выпущен из-под стражи, поскольку за него внесли залог в размере более 33 млн гривен.

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