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СБУ задержала IT-специалиста из университета: устанавливал "видеоловушки" для ударов по Киеву

Вторник 05 августа 2025 10:47
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СБУ задержала IT-специалиста из университета: устанавливал "видеоловушки" для ударов по Киеву Фото: СБУ задержала IT-специалиста из университета(facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновы атаки по Киеву и собирал разведданные о перемещении военных эшелонов. Предателем оказался 24-летний ИТ-специалист столичного университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, ИТ-специалист киевского университета был завербован российскими спецслужбами через Telegram, когда искал подработку. Выполняя вражеские задачи, он арендовал квартиры в высотках по адресам, которые присылал куратор, и устанавливал в окнах скрытые видеокамеры с удаленным доступом.

Так оккупанты в режиме реального времени наблюдали за объектами в Киеве во время комбинированных атак и могли корректировать повторные удары. В то же время враг пытался обнаружить позиции украинской ПВО.

Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" у путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

Контрразведка СБУ задержала его "на горячем" в одной из арендованных квартир. Во время обыска обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-пушечные атаки по Киеву (t.me/SBUkr)

Другие задержания СБУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.

Кроме того, СБУ поймала "крота" в Нацгвардии: сливал России данные о стратегическом заводе.

Еще ранее работники СБУ разоблачили предателя в одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который работал на российскую военную разведку.

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Киев Служба безопасности Украины
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