СБУ задержала IT-специалиста из университета: устанавливал "видеоловушки" для ударов по Киеву

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновы атаки по Киеву и собирал разведданные о перемещении военных эшелонов. Предателем оказался 24-летний ИТ-специалист столичного университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, ИТ-специалист киевского университета был завербован российскими спецслужбами через Telegram, когда искал подработку. Выполняя вражеские задачи, он арендовал квартиры в высотках по адресам, которые присылал куратор, и устанавливал в окнах скрытые видеокамеры с удаленным доступом.

Так оккупанты в режиме реального времени наблюдали за объектами в Киеве во время комбинированных атак и могли корректировать повторные удары. В то же время враг пытался обнаружить позиции украинской ПВО.

Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" у путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

Контрразведка СБУ задержала его "на горячем" в одной из арендованных квартир. Во время обыска обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-пушечные атаки по Киеву (t.me/SBUkr)