СБУ задержала IT-специалиста из университета: устанавливал "видеоловушки" для ударов по Киеву
Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновы атаки по Киеву и собирал разведданные о перемещении военных эшелонов. Предателем оказался 24-летний ИТ-специалист столичного университета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
По данным следствия, ИТ-специалист киевского университета был завербован российскими спецслужбами через Telegram, когда искал подработку. Выполняя вражеские задачи, он арендовал квартиры в высотках по адресам, которые присылал куратор, и устанавливал в окнах скрытые видеокамеры с удаленным доступом.
Так оккупанты в режиме реального времени наблюдали за объектами в Киеве во время комбинированных атак и могли корректировать повторные удары. В то же время враг пытался обнаружить позиции украинской ПВО.
Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" у путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.
Контрразведка СБУ задержала его "на горячем" в одной из арендованных квартир. Во время обыска обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.
Что грозит
Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-пушечные атаки по Киеву (t.me/SBUkr)
Другие задержания СБУ
Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.
Кроме того, СБУ поймала "крота" в Нацгвардии: сливал России данные о стратегическом заводе.
Еще ранее работники СБУ разоблачили предателя в одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который работал на российскую военную разведку.