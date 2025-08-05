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СБУ затримала IT-фахівця з університету: встановлював "відеопастки" для ударів по Києву

Вівторок 05 серпня 2025 10:47
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СБУ затримала IT-фахівця з університету: встановлював "відеопастки" для ударів по Києву Фото: СБУ затримала IT-фахівця з університету(facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву та збирав розвіддані про переміщення військових ешелонів. Зрадником виявився 24-річний ІТ-фахівець столичного університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, ІТ-фахівець київського університету був завербований російськими спецслужбами через Telegram, коли шукав підробіток. Виконуючи ворожі завдання, він орендував квартири у висотках за адресами, які надсилав куратор, і встановлював у вікнах приховані відеокамери з віддаленим доступом.

Так окупанти в режимі реального часу спостерігали за об’єктами у Києві під час комбінованих атак та могли коригувати повторні удари. Водночас ворог намагався виявити позиції української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Контррозвідка СБУ затримала його "на гарячому" в одній з орендованих квартир. Під час обшуку виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Він перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву (t.me/SBUkr)

Інші затримання СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила, що їй вдалося викрити військовослужбовця, який наводив авіабомби та артилерію на позиції свого підрозділу.

Крім того, СБУ спіймала "крота" в Нацгвардії: зливав Росії дані про стратегічний завод.

Ще раніше працівники СБУ викрили зрадника в одній з бригад Збройних сил України (ЗСУ), який працював на російську воєнну розвідку.

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Київ Служба безпеки України
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