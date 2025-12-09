ua en ru
СБУ задержала иностранцев, которые по заказу РФ совершали поджоги в Черновицкой области

Вторник 09 декабря 2025 11:31
UA EN RU
СБУ задержала иностранцев, которые по заказу РФ совершали поджоги в Черновицкой области Фото: СБУ задержала иностранцев, которые по заказу РФ совершали поджоги (facebook.com/ssu+mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили двух иностранцев, которые по заказу РФ совершали поджоги в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По материалам дела, фигурантами оказались 27-летние граждане соседней европейской страны.

Детали дела

Как установило расследование, злоумышленники с помощью легковоспламеняющейся смеси уничтожили админздание в одном из районов Черновицкой области.

После этого, с целью дальнейшего расшатывания общественно-политической обстановки на западе Украины, иностранцы получили задание на продолжение серии поджогов.

Сотрудники СБУ задержали агентов "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи сельсовета в Ивано-Франковской области. По материалам дела, оба фигуранта попали во внимание российской спецслужбы, когда находились еще за пределами Украины.

Один из иностранцев был завербован россиянами в Telegram, где писал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ. Впоследствии агент привлек к сотрудничеству своего знакомого. После вербовки их вместе отправили в Украину.

Сначала фигуранты поселились в гостинице на окраине Черновцов, а уже на следующий день совершили поджог, который сняли на камеру и "отчитались" куратору от российского ГРУ.

Что грозит подозреваемым

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в террористическом акте, который был совершен путем поджога, с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, причинения значительного имущественного ущерба по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее двое несовершеннолетних планировали устроить теракт во Львове, установив взрывчатку возле дома военного.

А в Днепре СБУ и полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он также оказался несовершеннолетним.

Также СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.

