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Полиция задержала "смотрящего" за Уманью и киллера, которые готовили покушение на судью

Черкасская область, Среда 20 марта 2024 16:43
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Полиция задержала "смотрящего" за Уманью и киллера, которые готовили покушение на судью Фото: в Черкасской области задержан "смотрящий" и киллер (npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Черкасской области была пресечена попытка покушения на судью, убийство которого заказал так называемый "смотрящий" за Уманью своему помощнику-киллеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что информацию о подготовке к убийству на территории Уманского района получили сотрудники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции. После ее подтверждения следователи приступили к судебному расследованию.

"В ходе следствия полицейские установили объект преступления, организатора, киллера и возможные мотивы. К организации убийства судьи одного из районных судов причастен так называемый "смотрящий" за Уманью, а в качестве киллера он привлек своего помощника", - рассказали в полиции.

В пресс-службе ПНУ добавили, что среди вероятных мотивов есть - профессиональная деятельность судьи.

Подготовка к покушению

В полиции рассказали, что фигуранты тщательно готовились к убийству. В частности, они следили за объектом, изучали его распорядок дня, места, где чаще всего бывает, маршруты передвижения, приобрели оружие и гранаты.

"По указанию босса киллер приобрел одежду, маску, перчатки, которые после ликвидации судьи должен был уничтожить", - говорится в материале.

Задержание фигурантов

"19 марта оперативники, следователи при поддержке отдела силового обеспечения ДСР Нацполиции задержали "смотрящего" и его помощника-киллера", – передали в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что "смотрящий" ранее был судим за вымогательство и разбой.

У фигурантов изъяли оружие: пистолет и с глушителем, гранаты, бить, кастет, одежда, а также 4 кг каннабиса, долговые расписки от местных жителей около 50 тысяч долларов, почти 4 тысячи пачек сигарет и т.д.

Что угрожает "смотрящему" и киллеру

Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантам будет сообщено о подозрении:

  • по ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса,
  • по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Отмечается, что в настоящее время готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, рассказали в полиции.

Напомним, осенью прошлого года правоохранители нейтрализовали мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. В частности, был задержан лидер банды - так называемый "смотрящий" за областью.

Добавим, перед тем правоохранители сообщили о подозрении так называемому "вору в законе" Лавасогли Батумскому. Он координировал преступную деятельность в Одесской области на свободе и в СИЗО.

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