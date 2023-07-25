СБУ задержала экс-чиновника Херсонской ОГА, который во время оккупации работал на РФ

О ком идет речь

Злоумышленником оказался бывший глава юридического отдела Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

В начале полномасштабного вторжения РФ чиновник поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество.

"Во время временной оккупации Херсона он остался в городе и согласился возглавить созданный агрессором "отдел правового обеспечения" в захваченном в то время бассейновом управлении водных ресурсов", - говорится в сообщении.

Чем занимался приспешник РФ

Среди основных задач коллаборанта был "перевод" вверенных ему учреждений под требования "российского законодательства". Для этого он пытался подобрать "штат" из местных жителей, которым обещал "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны россиян.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

"После освобождения Херсона коллаборант "залег на дно" по месту жительства в областном центре и таким образом надеялся избежать правосудия", - добавили в СБУ.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Коллаборанты и предатели в Херсоне

Вчера СБУ задержала агента российской ФСБ, создавшего собственную сеть информаторов в Херсоне. Он давал задание агентам разыскивать позиции "Градов" и гаубиц М777.

Также военнослужащий Государственной пограничной службы Украины во время оккупации Херсона перешел на сторону россиян и получил за это фейковую "должность". Его задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.