В Херсоне задержали пограничника, который во время оккупации города сотрудничал с РФ

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины во время оккупации Херсона перешел на сторону россиян и получил за это фейковую "должность". Его задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Младший сержант, находясь во временно оккупированном РФ городе Херсоне, перешел на сторону врага. Он добровольно занимал должность "оперуполномоченного оперативного отдела" в незаконно созданном правоохранительном органе "Северная исправительная колония (№ 90)" Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"На этой "должности" он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе", - пишет СБУ.

Что ему грозит

Правоохранители задержали его 20 июня 2023 года и сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

ГБР сообщило, что во время обыска по месту жительства фигуранта изъяты мобильный телефон, который он использовал для связи с оккупантами, 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов наличными.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВС.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.