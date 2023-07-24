Искали "Грады" и гаубицы М777. СБУ задержала агента РФ с сетью информаторов в Херсоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (вербующий и дающий задачу другим агентам), державший "на связи" до 10 информаторов в регионе", - говорится в сообщении.

По материалам дела, все они являлись местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777", - добавили в СБУ.

Все собранные данные они должны были передавать "куратору", а тот должен был отправлять их уже своему куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя "на горячем" при попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель еще в начале "нулевых". Тогда он часто приезжал в РФ по своим делам.

"Впоследствии на него вышел представитель ФСБ и предложил негласное сотрудничество. Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора", - рассказали в ведомстве.

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

"После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины. Во время обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором", - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержания агентов РФ в Херсоне

Херсон біл освобожден от оккупантов в ноябре 2022 года. При єтом, российские войска каждый день обстреливают город. Кроме того, там постоянно задерживают российских агентов, которые пытаются разведать позиции украинских сил обороны. Например, в Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта, которым оказался чиновник ОВА, работавший на россиян во время оккупации. А также медсестру, которая работала на ФСБ и "сливала" врагу персональные данные украинских защитников.