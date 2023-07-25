СБУ затримала екс-посадовця Херсонської ОДА, який під час окупації працював на РФ

Про кого йде мова

Зловмисником виявився колишній очільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення РФ чиновник підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

"Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором "відділ правового забезпечення" у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Чим займався поплічник РФ

Серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги "російського законодавства". Для цього він намагався підібрати "штат" з місцевих жителів, яким обіцяв "зарплату" в рублях та лояльне ставлення з боку росіян.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання в обласному центрі і таким чином сподівався уникнути правосуддя", - додали в СБУ.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Колаборанти і зрадники в Херсоні

Вчора СБУ затримала агента російської ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні. Він давав завдання агентам розшукувати позиції "Градів" та гаубиць М777.

Також військовослужбовець Державної прикордонної служби України під час окупації Херсона перейшов на бік росіян та отримав за це фейкову "посаду". Його затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.