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СБУ задержала двух охранников российской пыточной из Херсона. Им грозит 15 лет тюрьмы

Архивное фото: СБУ задержала двух охранников российской пыточной из Херсона (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали двух бывших охранников российской пыточной из Херсона. Они помогали оккупантам удерживать украинских патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, колаборанты охраняли камеры, в которые россияне заключали участников движения сопротивления в регионе.

По имеющейся информации, в этих камерах оккупанты применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины.

В застенках фигуранты помогали захватчикам контролировать режим содержания заключенных украинских патриотов.

О ком идет речь

Злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения РФ поддержали захватчиков.

За это их назначили в состав "администрации" российской пыточной, которая действовала на базе захваченной в то время исправительной колонии в областном центре.

Фото: Задержанные (facebook.com/SecurSerUkraine)

Там они стали "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта. Им выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение".

Что им грозит

После освобождения Херсона оба злоумышленника "залегли на дно" и скрывались от правосудия, постоянно меняя адреса проживания.

Однако правоохранители смогли установить их место жительства и задержали их. Следователи объявили им о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ищет коллаборантов и предателей

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

А недавно правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

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