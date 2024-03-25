Пытался устроиться в полицию. СБУ задержала "крота" РФ, который хотел шпионить за военными
Правоохранители задержали "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за «Гвардией наступления» и подразделениями ВСУ. теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Киевской области сотрудники СБУ задержали предателя, которsй работал на ФСБ и по указанию оккупантов пытался устроиться в Национальную полицию.
"В случае успешного зачисления на службу, он должен собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в "Гвардию наступления" МВД Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечают в ведомстве, он надеялся получить больше "возможностей" для сбора данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.
Разведка для подготовки атак
Развединформация требовалась рашистам для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций.
Чтобы убедиться в способности агента выполнить задачу "крота", ФСБ дала ему "тестовую" задачу.
В частности, оккупанты поручили своему приспешнику разведать в Киевской области места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов.
При этом он должен был собрать для ФСБ максимум информации об одной из механизированных бригад ВСУ.
Чтобы сделать это, предатель "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе бригады и погиб на передовой.
Успел подать документы для шпионажа
Правоохранители "пошагово" документировали действия российского агента и на финальном этапе спецоперации задержали его в собственном доме. К тому времени он уже подал документы как кандидат на вступление в ряды Национальной полиции.
Задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
Для выполнения враждебных указаний предатель объезжал местность, где фиксировал координаты нужных объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору.
На данный момент ему сообщено о подозрении по одной из статей УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.
Задержания предателей в Украине
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
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