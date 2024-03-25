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СБУ затримала двох охоронців російської катівні з Херсона. Їм загрожує 15 років в'язниці

Архівне фото: СБУ затримала двох охоронців російської катівні з Херсона (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали двох колишніх охоронців російської катівні з Херсона. Вони допомагали окупантам утримувати українських патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, в які росіяни ув'язнювали учасників руху опору в регіоні.

За наявною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до постраждалих тортури та намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю проти України.

У катівнях фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув'язнених українських патріотів.

Про кого йдеться

Зловмисниками виявилися місцеві чоловік і жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали загарбників.

За це їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.

Фото: Затримані (facebook.com/SecurSerUkraine)

Там вони стали "інспекторами відділу охорони" окупаційного об'єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення".

Що їм загрожує

Після звільнення Херсона обидва зловмисники "залягли на дно" і переховувалися від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання.

Однак правоохоронці змогли встановити їхнє місце проживання та затримали їх. Слідчі оголосили їм про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

СБУ шукає колаборантів і зрадників

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали "крота" ФСБ, який намагався влаштуватися в поліцію, щоб шпигувати за "Гвардією наступу" та підрозділами ЗСУ. тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

А нещодавно правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки і коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

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