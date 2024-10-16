СБУ задержала чиновника "Укрэнерго", который сливал информацию и восхвалял РФ

Один из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго" оправдывал преступления российских оккупантов. Также он "сливал" информацию о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ, пресс-службу Киевской областной прокуратуры и "Укрэнерго" в Telegram .

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но, как рассказали источники РБК-Украина, речь о Грибенко Олеге Игоревиче.

Фото: Грибенко Олег Игоревич

По данным СБУ, департамент безопасности "Укрэнерго", где мужчина является одним из руководителей, отвечает за охрану важных объектов энергосистемы Украины.

"Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам", - уточняют в СБУ.

Также фигурант восхвалял кремлевский режим и ставил под сомнение существование Украины как государства. Более того, он выражал желание к массовому убийству украинцев. Мужчину задержали по месту проживания.

"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора", - рассказали правоохранители.

Чиновнику "Укрэнерго" уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

При этом, по данным Киевской областной прокуратуры, во время обысков у подозреваемого обнаружили переписки с восхвалением кремлевского режима, а также символику советских времен. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста.

Фото: у чиновника "Укрэнерго" провели обыски (kobl.gp.gov.ua)

Фото переписок РБК-Украина предоставили источники.

Фото: скриншоты переписок фигуранта

В свою очередь в "Укрэнерго" отметили, что с 14 октября сотрудник, насчет которого СБУ начало уголовное производство, отстранен от выполнения обязанностей. Также в компании создали внутреннюю комиссию, которая совершает служебную проверку.