СБУ задержала агента российской разведки в Черниговской области
СБУ задержала агента, который передавал врагу координаты украинских блокпостов и маршрутов. Предатель работал на севере страны и пытался помочь российским войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного агента российского ГРУ, который собирал разведданные о позициях Сил обороны на севере Украины.
Что произошло
По данным следствия, 42-летний житель Черниговской области сотрудничал с российской военной разведкой и передавал координаты блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров украинских военных.
Также он пытался выявить маршруты передвижения военной техники.
Фото: СБУ разоблачила шпиона на Черниговщине
Мужчина искал "легкий заработок" в пророссийских Telegram-каналах. После вербовки он лично обходил пограничные районы и фиксировал позиции украинских защитников на мобильный телефон.
СБУ задокументировала его действия, провела обыски и изъяла технику, которую агент использовал для передачи данных оккупантам.
Что грозит
Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Служба безопасности также провела дополнительные мероприятия для защиты позиций Сил обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.
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