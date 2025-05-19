СБУ задержала агента российской разведки в Черниговской области

СБУ задержала агента, который передавал врагу координаты украинских блокпостов и маршрутов. Предатель работал на севере страны и пытался помочь российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

СБУ задокументировала его действия, провела обыски и изъяла технику, которую агент использовал для передачи данных оккупантам.

Мужчина искал "легкий заработок" в пророссийских Telegram-каналах. После вербовки он лично обходил пограничные районы и фиксировал позиции украинских защитников на мобильный телефон.

По данным следствия, 42-летний житель Черниговской области сотрудничал с российской военной разведкой и передавал координаты блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров украинских военных.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного агента российского ГРУ, который собирал разведданные о позициях Сил обороны на севере Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.

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