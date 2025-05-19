СБУ затримала агента російської розвідки в Чернігівській області

СБУ затримала агента, який передавав ворогу координати українських блокпостів та маршрутів. Зрадник працював на півночі країни і намагався допомогти російським військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки також провела додаткові заходи для захисту позицій Сил оборони.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

СБУ задокументувала його дії, провела обшуки та вилучила техніку, яку агент використовував для передачі даних окупантам.

Чоловік шукав "легкий заробіток" у проросійських Telegram-каналах. Після вербування він особисто обходив прикордонні райони та фіксував позиції українських захисників на мобільний телефон.

Також він намагався виявити маршрути пересування військової техніки.

За даними слідства, 42-річний мешканець Чернігівської області співпрацював із російською воєнною розвідкою та передавав координати блокпостів, командно-спостережних пунктів і логістичних центрів українських військових.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила чергового агента російського ГРУ, який збирав розвіддані про позиції Сил оборони на півночі України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала російського агента, який передавав ворогу координати військових шпиталів та інших медзакладів у Полтавській області.

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