СБУ затримала агента російської розвідки в Чернігівській області
СБУ затримала агента, який передавав ворогу координати українських блокпостів та маршрутів. Зрадник працював на півночі країни і намагався допомогти російським військам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Контррозвідка Служби безпеки України викрила чергового агента російського ГРУ, який збирав розвіддані про позиції Сил оборони на півночі України.
Що сталося
За даними слідства, 42-річний мешканець Чернігівської області співпрацював із російською воєнною розвідкою та передавав координати блокпостів, командно-спостережних пунктів і логістичних центрів українських військових.
Також він намагався виявити маршрути пересування військової техніки.
Фото: СБУ викрила шпигуна на Чернігівщині
Чоловік шукав "легкий заробіток" у проросійських Telegram-каналах. Після вербування він особисто обходив прикордонні райони та фіксував позиції українських захисників на мобільний телефон.
СБУ задокументувала його дії, провела обшуки та вилучила техніку, яку агент використовував для передачі даних окупантам.
Що загрожує
Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки також провела додаткові заходи для захисту позицій Сил оборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала російського агента, який передавав ворогу координати військових шпиталів та інших медзакладів у Полтавській області.
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