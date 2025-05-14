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Корректировал атаки россиян по госпиталям ВСУ на Полтавщине: СБУ разоблачила вражеского агента

Среда 14 мая 2025 14:33
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Корректировал атаки россиян по госпиталям ВСУ на Полтавщине: СБУ разоблачила вражеского агента Фото: СБУ разоблачила предателя, который передавал РФ данные о госпиталях на Полтавщине (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений на Полтавщине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Именно эти объекты использовались для лечения и реабилитации раненых украинских защитников.

Задержанным оказался 36-летний местный житель, безработный, который открыто поддерживал страну-агрессора в пророссийских Telegram-каналах.

По заданию военной разведки РФ (ГРУ) он "втемную" узнавал у знакомых расположение военных госпиталей и медицинских учреждений, после чего лично проверял координаты на местности.

Корректировал атаки россиян по госпиталям ВСУ на Полтавщине: СБУ разоблачила вражеского агентаФото: СБУ разоблачила предателя, который передавал РФ данные о госпиталях на Полтавщине

Кроме госпиталей, агент пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных групп ПВО, которые защищают воздушное пространство региона.

Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предупредить возможные воздушные атаки на объекты Сил обороны.

Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон и несколько сим-карт, которые он регулярно менял для сокрытия связи с оккупантами.

Что грозит

Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала вражеского агента в Хмельницкой области, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.

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