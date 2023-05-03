СБУ задержала студента, корректировавшего удары окупантов по инфраструктуре Николаева

СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала еще одного враждебного корректировщика, который "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве. Также злоумышленник передавал агрессору локации местных объектов социальной инфраструктуры, в том числе городских учебных заведений и больниц", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, за каждую "метку" на электронной карте фигурант получал от российских захватчиков по 2 тысячи гривен.

"Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки массированных воздушных атак на город", - добавили в СБУ.

По данным следствия, фигурантом оказался студент одного из местных вузов, которого в марте этого года российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских комментариев, которые неоднократно публиковал в различных Telegram-каналах. Дальнейшую коммуникацию с агрессором злоумышленник поддерживал через анонимный чат в мессенджере", - добавили сотрудники СБУ.

Во время обыска по месту жительства информатора обнаружены мобильные телефоны с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен был получить за это "вознаграждение".

Напомним, житель Николаева получил 11,5 лет лишения свободы за то, что корректировал ракетные удары россиян по городу крылатыми ракетами "Калибр".