СБУ задержала 17-летнего подростка: корректировал массированные удары по Киеву

В Киеве правоохранители задержали 17-летнего парня, который работал на Россию. Оказалось, что он корректировал массированные удары РФ по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

"Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Киеву. Согласно материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег", - отметили в СБУ.

Фото: задержание российского агента в Киеве (t.me/SBUkr)

Правоохранители выяснили, что главной задачей подростка была доразведка. Он получал от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее состояние.

Россияне преимущественно интересовались энергообъектами, штабами Сил обороны и объектами системы ПВО.

Парня задержали возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил доклад. У злоумышленника изъяли телефон, на который он фотографировал объекты.

17-летнему парню сообщили о подозрении в госизмене. Теперь ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.