СБУ задержала 17-летнего подростка: корректировал массированные удары по Киеву
В Киеве правоохранители задержали 17-летнего парня, который работал на Россию. Оказалось, что он корректировал массированные удары РФ по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
"Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Киеву. Согласно материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег", - отметили в СБУ.
Фото: задержание российского агента в Киеве (t.me/SBUkr)
Правоохранители выяснили, что главной задачей подростка была доразведка. Он получал от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее состояние.
Россияне преимущественно интересовались энергообъектами, штабами Сил обороны и объектами системы ПВО.
Парня задержали возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил доклад. У злоумышленника изъяли телефон, на который он фотографировал объекты.
17-летнему парню сообщили о подозрении в госизмене. Теперь ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.
Массированный удар в ночь на 4 июля
Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля атаковали Украину ударными дронами и ракетами.
Как отметили в Воздушных силах, россияне впервые запустили по Украине сразу более 330 "Шахедов". Всего воздушных целей было 550.
В Киеве из-за удара повреждено много жилых домов. Также десятки людей пострадали.
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