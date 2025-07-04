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СБУ задержала 17-летнего подростка: корректировал массированные удары по Киеву

Киев, Пятница 04 июля 2025 17:14
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СБУ задержала 17-летнего подростка: корректировал массированные удары по Киеву Иллюстративное фото: удары по Киеву корректировал подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве правоохранители задержали 17-летнего парня, который работал на Россию. Оказалось, что он корректировал массированные удары РФ по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

"Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Киеву. Согласно материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег", - отметили в СБУ.

Фото: задержание российского агента в Киеве (t.me/SBUkr)

Правоохранители выяснили, что главной задачей подростка была доразведка. Он получал от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее состояние.

Россияне преимущественно интересовались энергообъектами, штабами Сил обороны и объектами системы ПВО.

Парня задержали возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил доклад. У злоумышленника изъяли телефон, на который он фотографировал объекты.

17-летнему парню сообщили о подозрении в госизмене. Теперь ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

Массированный удар в ночь на 4 июля

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля атаковали Украину ударными дронами и ракетами.

Как отметили в Воздушных силах, россияне впервые запустили по Украине сразу более 330 "Шахедов". Всего воздушных целей было 550.

В Киеве из-за удара повреждено много жилых домов. Также десятки людей пострадали.

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