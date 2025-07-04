СБУ затримала 17-річного підлітка: коригував масовані удари по Києву
У Києві правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який працював на Росію. Виявилося, що він коригував масовані удари РФ по Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
"Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Згідно з матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували в Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей", - зазначили в СБУ.
Фото: затримання російського агента в Києві (t.me/SBUkr)
Правоохоронці з'ясували, що головним завданням підлітка була дорозвідка. Він отримував від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній стан.
Росіяни переважно цікавилися енергооб'єктами, штабами Сил оборони та об'єктами системи ППО.
Хлопця затримали біля одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував доповідь. У зловмисника вилучили телефон, на який він фотографував об'єкти.
17-річному хлопцеві повідомили про підозру в держзраді. Тепер йому загрожує довічний термін із конфіскацією майна.
Масований удар у ніч на 4 липня
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня атакували Україну ударними дронами та ракетами.
Як зазначили в Повітряних силах, росіяни вперше запустили по Україні одразу понад 330 "Шахедів". Загалом повітряних цілей було 550.
У Києві через удар пошкоджено багато житлових будинків. Також десятки людей постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.