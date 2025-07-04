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СБУ затримала 17-річного підлітка: коригував масовані удари по Києву

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 17:14
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СБУ затримала 17-річного підлітка: коригував масовані удари по Києву Ілюстративне фото: удари по Києву коригував підліток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який працював на Росію. Виявилося, що він коригував масовані удари РФ по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

"Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Згідно з матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували в Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей", - зазначили в СБУ.

Фото: затримання російського агента в Києві (t.me/SBUkr)

Правоохоронці з'ясували, що головним завданням підлітка була дорозвідка. Він отримував від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній стан.

Росіяни переважно цікавилися енергооб'єктами, штабами Сил оборони та об'єктами системи ППО.

Хлопця затримали біля одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував доповідь. У зловмисника вилучили телефон, на який він фотографував об'єкти.

17-річному хлопцеві повідомили про підозру в держзраді. Тепер йому загрожує довічний термін із конфіскацією майна.

Масований удар у ніч на 4 липня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня атакували Україну ударними дронами та ракетами.

Як зазначили в Повітряних силах, росіяни вперше запустили по Україні одразу понад 330 "Шахедів". Загалом повітряних цілей було 550.

У Києві через удар пошкоджено багато житлових будинків. Також десятки людей постраждали.

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