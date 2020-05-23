ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запорізькій області у чоловіка вилучили наркотиків на 1 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 14:28
У Запорізькій області у чоловіка вилучили наркотиків на 1 млн гривень
Фото: поліція (npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Поліція в Запорізькій області в ході обшуків вилучила у чоловіка наркотиків на 1 млн гривень. Вилучили близько 5 кг марихуани та понад 300 кущів рослин
конопель.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, наркотики були знайдені в ході санкціонованого обшуку 22 травня.

"У ході обшуку правоохоронці вилучили три картонні коробки та сім поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною рослинного походження загальною вагою близько 5 кг (за попередніми даними - марихуана), 328 куща нарковмісних рослин "коноплі" та спеціальне обладнання для їх вирощування. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, фігурант вирощував наркотики для подальшого збуту. Наразі вилучене направили на експертизу.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому інкримінується злочинні дії по ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Таращанському районі Київської області поліцейські ліквідували нарколабораторію. Фігуранти справи замаскували її під гараж.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень. Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний" в Одеській області.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Запоріжжянаркотикиполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся