У Запорізькій області у чоловіка вилучили наркотиків на 1 млн гривень

Фото: поліція (npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

Поліція в Запорізькій області в ході обшуків вилучила у чоловіка наркотиків на 1 млн гривень. Вилучили близько 5 кг марихуани та понад 300 кущів рослин

конопель.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, наркотики були знайдені в ході санкціонованого обшуку 22 травня.

"У ході обшуку правоохоронці вилучили три картонні коробки та сім поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною рослинного походження загальною вагою близько 5 кг (за попередніми даними - марихуана), 328 куща нарковмісних рослин "коноплі" та спеціальне обладнання для їх вирощування. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, фігурант вирощував наркотики для подальшого збуту. Наразі вилучене направили на експертизу.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому інкримінується злочинні дії по ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Таращанському районі Київської області поліцейські ліквідували нарколабораторію. Фігуранти справи замаскували її під гараж.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень. Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний" в Одеській області.

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Автор: Максим Зайченко