СБУ зафиксировала попытку вербовки украинца спецслужбами РФ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Житель Харькова рассказал, что его вынуждали к тайному сотрудничеству

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили очередную попытку вовлечения украинца в преступную деятельность на пользу страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в СБУ обратился частный предприниматель из Харькова, который занимается товарными перевозками в соседние государства. Мужчина сообщил, что в апреле 2018 года во время оформления груза на российской таможне он был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Представители российской спецслужбы, угрожая конфискацией груза и транспортного средства и привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательство о тайном сотрудничестве. По заданию врага через личные связи в таможенных и пограничных органах Украины мужчина должен был собирать информацию о местах дислокации, численность и пути передвижения украинских военных на приграничных территориях.

Полученную информацию украинец должен лично сообщать кураторам во время зарубежных поездок.

Украинец обратился в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своей вербовки спецслужбами РФ. Согласно законодательству, он будет освобожден от уголовной ответственности, поскольку он не совершил никаких правонарушений.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Харькове завербованного РФ научного сотрудника.

РБК-Украина писало, что контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году обнаружила 71 человека, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.