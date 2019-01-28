СБУ затримала на хабарі посадовця "Укрзалізниці"

У рамках цього ж кримінального провадження затримано і посередника

Сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по факту вымогательства неправомерной выгоды задержан заместитель начальника отдела одного из филиалов ПАО "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечается, в рамках этого же уголовного производства задержано также и посредника. Сейчас также решается вопрос о задержании главного инженера этого филиала.

"Правоохранителями были установлены факты вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами филиала по предоставлению в аренду спецтехники. Общая сумма неправомерной выгоды, которая требовалась, составляет 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, во время получения первого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч гривен задержан заместитель начальника отдела одной из филиалов "Укрзализныци" и посредник.

"Сейчас также решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины главного инженера этого филиала", - добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачили на взятке директора одного из социальных учреждений, подчиненных Черкасской областной раде.

Кроме того, СБУ разоблачила и блокировали механизм получения взяток сотрудниками СБУ в Запорожской области от иностранных граждан.