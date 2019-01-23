У керівника главку Держпраці Донецької області виявили російське громадянство

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Зловмисник підробив документи, щоб зайняти посаду в органах державної влади України

Поліція викрила керівника Головного управління Держпраці в Донецькій області в отриманні паспорта РФ та підробці документів на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Повідомляється, що поліція здійснювала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області у систематичному вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У серпні 2018 року правоохоронці здійснили спецоперацію з документування злочинних дій посадовця. В рамках спецоперації зловмисника затримали після одержання ним чергового "траншу" у розмірі 500 тисяч гривень.

Під час подальшого розслідування слідчі встановили, що на початку осені 2015 року чоловік відвідав територію тимчасово окупованого півострова Крим. Там він отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Візит до Криму відбувся за кілька місяців до призначення чоловіка на керівну посаду. Разом з ним тоді їздила громадянка, яка з на даний час виконує обов’язки начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області.

Згодом, вже перебуваючи у громадянстві країни-агресора, зловмисник підробив документи, що подаються для призначення на посаду в органах державної влади України.

Сьогодні, 23 січня, слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції України повідомили зловмиснику про підозру за вказаним фактом. Зараз тривають заходи щодо обрання запобіжного заходу.

РБК-Україна писало, СБУ та департамент власної безпеки Нацполіції викрили на хабарах двох працівників Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті "Мар’їнка" працівники поліції та Служби безпеки України (СБУ) затримали 19-річного бойовика, який служив у "Молодій гвардії ДНР".