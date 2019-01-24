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У Запоріжжі викрили співробітників СБУ на отриманні хабарів

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 14:04
У Запоріжжі викрили співробітників СБУ на отриманні хабарів
Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили та блокували механізм отримання хабарів співробітниками СБУ в Запорізькій області від іноземних громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, керівник одного з підрозділів обласного управління спільно з підлеглим вимагали та отримували від громадян африканських країн гроші за сприяння або не створення штучних перешкод при отриманні в органах Державної міграційної служби посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Як зазначили у прес-службі ДБР, вказані службові особи - підполковник та його підлеглий старший лейтенант, систематично одержували від іноземців, зокрема громадян Камеруну та Судану, неправомірну вигоду за безперешкодне отримання посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

У Запоріжжі викрили співробітників СБУ на отриманні хабарівУ межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали обох зловмисників у Запоріжжі під час отримання від двох іноземців 1 тис. 500 доларів США із загальної суми хабара у дві тисячі американських доларів.

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Фото: місце події (прес-служба ДБР) 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області.

Також співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у розмірі 12 тис. доларів слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

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