СБУ у Черкасах викрила на хабарі директора соціального закладу

Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав хабар за видачу акту виконананя будівельних робіт

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі директора одного із соціальних закладів, підпорядкованих Черкаській обласній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця 90 тис. гривень, що становило 30% "відкату" від перерахованих коштів на виконання будівельних робіт.

За вказану суму зловмисник обіцяв видати представнику комерційної структури акти виконаних робіт щодо ремонту приміщення комунального закладу.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць обласного центру під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 40 тис. гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що СБУ викрила та блокували механізм отримання хабарів співробітниками СБУ в Запорізькій області від іноземних громадян.

Нагадаємо, поліція викрила керівника Головного управління Держпраці в Донецькій області в отриманні паспорта РФ та підробці документів на посаду.