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СБУ затримала на хабарі посадовця "Укрзалізниці"

Новини » Політика    28.01.2019 - 18:33
СБУ затримала на хабарі посадовця "Укрзалізниці"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

У рамках цього ж кримінального провадження затримано і посередника

Співробітниками Служби безпеки України (СБУ) за фактом вимагання неправомірної вигоди затримано заступника начальника відділу однієї з філій ПАТ "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як зазначається, у рамках цього ж кримінального провадження затримано і посередника. Наразі також вирішується питання щодо затримання головного інженера цієї філії.

"Правоохоронцями було встановлено факти вимагання неправомірної вигоди службовими особами філії за надання в оренду спецтехніки. Загальна сума неправомірної вигоди, яка вимагалась, становить 250 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, під час отримання першого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 тисяч гривень затримано заступника начальника відділу однієї з філій "Укрзалізниці" та посередника.

"Наразі також вирішується питання щодо затримання в порядку ст. 208 КПК України головного інженера цієї філії", - додали у відомстві.

Нагадаємо, СБУ викрили на хабарі директора одного із соціальних закладів, підпорядкованих Черкаській обласній раді.

Окрім того, СБУ викрила та блокували механізм отримання хабарів співробітниками СБУ в Запорізькій області від іноземних громадян.

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