У Харкові агента російської розвідки засудили до 12 років ув'язнення

Фото: Мехті Логунов (politnavigator.net)

Апеляцію захисту агента РФ не задовольнили

Суд у Харкові засудив до 12 років позбавлення волі агента російської розвідки Мехті Логунова, який збирав військову інформацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що 18 листопада Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок, яким агент визнаний винним у злочині за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Логунов був затриманий в серпні 2017 року. Його завербувала російська військова розвідка. Протягом 2015-2017 років Логунов збирав інформацію, в тому числі секретну, у військовій сфері та у сфері військово-оборонних розробок. Дані він передавав російським кураторам зашифрованим каналом зв'язку.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала канал фінансування "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська заплатив понад 2 млн гривень податків у "ДНР".

Також РБК-Україна писало, що в Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Він був затриманий СБУ поблизу свого приватного будинку.