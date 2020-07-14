СБУ затримала фігуранта справи про "плівки Єрмака"

Служба безпеки України затримала Дмитра Штанька, який записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком - братом глави Офісу президента Андрія Єрмака. В кінці березня розгорівся скандал через можливі хабарі за призначення на високі посади.

Інформацію про затримання Штанька підтвердили джерела РБК-Україна.

За словами джерела, Штанька затримано за підозрою в шахрайстві. Його затримали на "гарячому" при отриманні 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. Інших деталей операції поки немає.

Нагадаємо, в кінці березня розгорівся скандал після того, як нардеп Гео Лерос оприлюднив записи розмов з Денисом Єрмаком; на них він нібито обговорював хабарі за сприяння в призначенні на високі посади.

У квітні Служба безпеки України відкрила справу за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, а в червні Національне антикорупційне бюро зобов'язали почати розслідування відносно нього і можливих схем.

Як заявляли Дмитро Штанько та ще один фігурант Сергій Шумський, вони будучи посередниками зібрали для Єрмака до 100 тис. доларів, а гроші нібито призначалися в тому числі нинішньому голові Офісу президента.

За їх словами, кандидати, які хотіли зайняти високі посади, подавали через них проекти, щоб увійти до нової команди. При цьому треба було внести гроші за експертизу проектів і нібито в якості підтвердження "серйозних намірів" боротися за нього. Денис Єрмак і його брат Андрій заперечували причетність до цих схем.





