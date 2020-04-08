Фігуранти плівок з братом Єрмака заявили, що зібрали для нього до 100 тис. доларів

Фото: Денис Єрмак (скріншот з відео)

Гроші нібито призначалися, в тому числі, Андрію Єрмаку

Фігуранти скандальних плівок з Денисом Єрмаком - братом голови Офісу президента - заявили, що зібрали для нього нібито до 100 тис. доларів від людей, які претендували на високі посади. Про це вони заявили в інтерв'ю Bihus.Info.

Повідомляється, що інтерв'ю дали фігуранти плівок Дмитро Штанько і Сергій Шумський. За словами першого, до 100 тисяч доларів від претендентів на посади передали Денису Єрмаку, який лобіював проекти, з якими подавалися кандидати, щоб увійти до команди і зайняти посаду. При цьому необхідно було внести гроші за експертизу проекту, а також частину грошей - нібито на підтвердження "серйозних намірів" боротися за нього. Надалі, за словами фігурантів, гроші брали за саму зустріч з Єрмаком.

"Денис далі звертається до Андрія (голови Офісу президента, - ред.). Принаймні, перші рази так було... Йому не було сенсу приховувати своє спілкування, він навпаки все це підносив, що спілкувався з братом", - заявив Штанько.

Він також зазначив, що судячи за словами Дениса, Андрій Єрмак нібито отримав перші 10 тис. доларів за призначення Олександра Луцького головою Геокадастру. При цьому Штанько підтвердив, що особисто писав Луцькому розписку, але його в підсумку не призначили.

Фігуранти плівок також відзначили, що ідея шукати людей до влади таким чином нібито належить Андрію Єрмаку, оскільки програма "Ліфт", оголошена президентом Володимиром Зеленським, провалилася. Крім того, вони підтвердили, що вели переговори з колишнім нардепом Володимиром Купчаком, який хотів очолити "Енергоатом".

Нагадаємо, минулого тижня розгорівся скандал після того, як нардеп Гео Лерос опублікував записи з Денисом Єрмаком. На відео він нібито обговорює хабарі за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечує, що брав гроші. Правоохоронні органи відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі на нардепа Лерос.