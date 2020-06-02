ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала бойовика, який брав участь в катуванні українських військових

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 14:32
СБУ затримала бойовика, який брав участь в катуванні українських військових
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Вибиті "зізнання" зловмисник фіксував камеру і розповсюджував на антиукраїнських сайтах

У Маріуполі Служба безпеки України викрила колишнього бойовика з "групи Бєзлєра". Він брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, СБУ виявила зловмисника в Маріуполі за допомогою свідків подій 2014 року, коли бойовик працював у терористичній групі окупантів. Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Як зазначається, у 2014 році він добровільно приєднався до терористичної групи підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра, де став відповідальним за інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. Також бойовик брав участь у допитах та знущаннях полонених українських військових та мирного населення. Вибиті "зізнання" він фіксував камеру і розповсюджував на антиукраїнських сайтах.

У 2015 році із початком кримінальних сутичок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України в Маріуполь де проживав раніше.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили терористу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ встановила особу учасників снайперської групи бойовиків, що 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в районі селища Новотошковское Луганської області.

Також раніше повідомлялось, що у Харківській області затримали танкіста бойовиків "ДНР".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниМаріупольбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся