У Харківській області затримали танкіста бойовиків "ДНР"

Фото: документи затриманого бойовика "ДНР" (ssu.gov.ua)

Бойовик нелегально потрапив на територію Харківської області

У Харківській області контррозвідники затримали танкіста терористичної організації "ДНР". Бойовик намагався через російський кордон повернутися до незаконного збройного формування.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Контррозвідники СБУ встановили, що мешканець окупованого Донецька перебуває у складі так званої "1 АК ДНР" та входить до танкового екіпажу проросійських бойовиків. Бойовик нелегально потрапив у Харківську область, щоб зустрітися з родичами.

"Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території та затримала його під час повернення до незаконного збройного формування через кордон з РФ", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час огляду особових речей бойовика було вилучено військовий квиток так званого "міністерства оборони ДНР" з відмітками про проходження служби та закріплену зброю. Також правоохоронці виявили посвідчення члена так званого "громадського руху Донецької республіки". У ноутбуці та телефоні було виявлено фото та відео з доказами проходження служби в танковому підрозділі бойовиків.

Правоохоронці повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Терористу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала двох бойовиків так званої "ЛНР", які причетні до підриву мостів у Луганській та Донецькій областях. Обом затриманим бойовикам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Автор: Дмитро Левицький