СБУ задержала боевика, который принимал участие в пытках украинских военных

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Выбитые "признания" злоумышленник фиксировал на камеру и распространял на антиукраинских сайтах

В Мариуполе Служба безопасности Украины разоблачила бывшего боевика из "группы Безлера". Он принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, СБУ обнаружила злоумышленника в Мариуполе с помощью свидетелей событий 2014 года, когда боевик работал в террористической группе оккупантов. Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Как отмечается, в 2014 году он добровольно присоединился к террористической группе подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера, где стал ответственным за информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. Также боевик принимал участие в допросах и издевательствах пленных украинских военных и мирного населения. Выбитые "признания" он фиксировал камеру и распространял на антиукраинских сайтах.

В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и убежал на мирную территорию Украины в Мариуполь где проживал ранее.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ установила личность участников снайперской группы боевиков, что 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское Луганской области.

Также ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали танкиста боевиков "ДНР".

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Автор: Андрей Козловский