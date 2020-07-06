СБУ заблокувала схему роботи мобільних операторів в ОРДЛО

Нелегальний бізнес організували мешканці Житомира і Києва
Служба безпеки України заблокувала схему роботи псевдооператорів мобільного зв’язку в ОРДЛО. Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, вони забезпечували підміну номерів абонентів. Вказано, що у такий спосіб порушники видавали міжнародний трафік цих псевдооператорів з території "Л/ДНР" та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.
"За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашої держави як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів", - інформують у спецслужбі.
Зокрема, під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність російської мережі "ботоферм", які діяли в різних регіонах країни.
Як писало РБК-Україна, раніше у Києві викрили російську "ботоферму", яка займалася псевдомінуваннями і поширювала фейки.
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Автор: Юлия Струк