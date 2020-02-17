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СБУ заблокувала роботу мережі російських "ботоферм"

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 11:49
СБУ заблокувала роботу мережі російських "ботоферм"
Фото: обшуки "ботоферм" (ssu.gov.ua)

"Ботоферми" викрили в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно та Ірпені

Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність російської мережі "ботоферм", які діяли в різних регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування "фейкових" акаунтів і спільнот для проведення незаконної діяльності в інтернеті.

"Загалом угруповання зареєструвало понад 8000 активних акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилки повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських чиновників Через акаунти також поширювали вогнепальна зброя, вибухові пристрої, наркотичні засоби", - повідомили в СБУ.

Реєстрували ці акаунти через російські онлайн-сервіси, що надають послуги віртуальних мобільних номерів. Частина устаткування використовувалася для переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів "Фенікс" і "ЛугаКий", що функціонують на підконтрольних територіях України. Послугами таких "операторів" користувалися ватажки "ЛДНР".

"Під час обшуків в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненська область) та Ірпені (Київської області) виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 000 SIM-карт операторів мобільного зв'язку України. Вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів", - розповіли в спецслужбі.

На даний момент перевіряється причетність до мережі "ботоферм" спецслужб Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві викрили російську "ботоферму", яка займалася псевдоминированиями і поширювала фейки.

Також повідомлялося, що Facebook призупинив створення мережі облікових записів, що використовуються військовою розвідкою Російською Федерацією для поширення неправдивої інформації проти України та інших країн Східної Європи. Facebook заблокував понад 100 помилкових облікових записів російської розвідки.

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