СБУ заблокировала схему работы мобильных операторов в ОРДЛО

Фото: изъятое оборудование (ssu.gov.ua)

Нелегальный бизнес организовали жители Житомира и Киева

Служба безопасности Украины заблокировала схему работы псевдооператоров мобильной связи в ОРДЛО. Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи "Феникс" и "Лугаком" так называемых "Л/ДНР", - указано в сообщении.

Используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, они обеспечивали замену номеров абонентов. Указано, что таким образом нарушители выдавали международный трафик этих псевдооператоров с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

"По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей страны как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов", - информируют в спецслужбе.

В частности, во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ блокировала деятельность российской сети "ботоферм", которые действовали в разных регионах страны.

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированиями и распространяла фейки.

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Автор: Юлия Струк