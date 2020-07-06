СБУ заблокировала схему работы мобильных операторов в ОРДЛО

Нелегальный бизнес организовали жители Житомира и Киева
Служба безопасности Украины заблокировала схему работы псевдооператоров мобильной связи в ОРДЛО. Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, они обеспечивали замену номеров абонентов. Указано, что таким образом нарушители выдавали международный трафик этих псевдооператоров с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.
"По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей страны как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов", - информируют в спецслужбе.
В частности, во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.
Напомним, СБУ блокировала деятельность российской сети "ботоферм", которые действовали в разных регионах страны.
Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве разоблачили российскую "ботоферму", которая занималась псевдоминированиями и распространяла фейки.
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Автор: Юлия Струк