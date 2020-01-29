ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві викрили російську "ботоферму", яка займалась псевдомінуваннями

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 21:56
У Києві викрили російську "ботоферму", яка займалась псевдомінуваннями
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

"Ботоферму" використовували для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів інфраструктури, ТРЦ, станцій метрополітену та автовокзалів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Києві викрили російську "ботоферму", яка займалась псевдомінуваннями та поширювала фейки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що "ботоферму" використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

"Зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо", - повідомляє СБУ.

Відомо, що "ботоферми" організували громадяни РФ та переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців", - йдеться у повідомленні.

Також кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

Нагадаємо, Росія могла отримати доступ до переміщення українське військової техніки у Львівській області. Так, СБУ виявила спробу встановлення камер спостереження на автошляхах області, які мали російське програмне забезпечення. Завдяки цьому РФ могла отримати доступ до інформації військового характеру України.

Також повідомлялося, що СБУ вивела на територію України так званого "екс-міністра вугільної промисловості терористів "ДНР".

СБУ отримала доступ до телефонних даних пілотів збитого в Ірані Boeing У Миколаєві СБУ викрила військових запасу в торгівлі зброєю
Новини України Служба безпеки Україниботы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся