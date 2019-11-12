СБУ виявила незаконний продаж лісу на 14 млн гривень

СБУ провела 15 обшуків
Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Зазначається, що СБУ викрила схему розкрадання з подальшим експортом лісоматеріалів в країни Європейського союзу.
"За попередньою оцінкою, в Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Також в рамках справи СБУ провела 15 обшуків, під час яких були вилучені продукція, автомобілі та документи.
Незаконний бізнес організували два жителя Новограда-Волинського. Один з чоловіків закуповував у державних і комунальних лісгоспів необліковану деревину. Його компаньйон, який володіє деревоперерабатывающим підприємством, відповідав за виготовлення деревного вугілля.
Фото: незаконний продаж лісу (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ блокувала в Харківській області діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу і екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини. Більшість екологічно шкідливих виробництв знаходилося неподалік населених пунктів і загрожувало здоров'ю їх мешканців.
Як повідомляло РБК-Україна, СБУ викрили злочинну групу, яка поширювала отруйні контрабандні агрохімікати для потреб аграріїв.