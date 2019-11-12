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СБУ виявила незаконний продаж лісу на 14 млн гривень

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 20:07
СБУ виявила незаконний продаж лісу на 14 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ провела 15 обшуків

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що СБУ викрила схему розкрадання з подальшим експортом лісоматеріалів в країни Європейського союзу.

"За попередньою оцінкою, в Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також в рамках справи СБУ провела 15 обшуків, під час яких були вилучені продукція, автомобілі та документи.

Незаконний бізнес організували два жителя Новограда-Волинського. Один з чоловіків закуповував у державних і комунальних лісгоспів необліковану деревину. Його компаньйон, який володіє деревоперерабатывающим підприємством, відповідав за виготовлення деревного вугілля.

Фото: незаконний продаж лісу (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ блокувала в Харківській області діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу і екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини. Більшість екологічно шкідливих виробництв знаходилося неподалік населених пунктів і загрожувало здоров'ю їх мешканців.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ викрили злочинну групу, яка поширювала отруйні контрабандні агрохімікати для потреб аграріїв.

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