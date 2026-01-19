RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Пленный, причастный к военному преступлению

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине. Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все причастные к военным преступлениям будут нести ответственность.

Противодействие диверсиям в тылу

Также Зеленский сообщил о работе СБУ по противодействию российским диверсиям в тылу.

"Противодействуем и российским диверсиям в тылу - спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан", - отметил президент.

 

Расстрел военных в Курской области

В воскресенье, 13 октября 2024 года, аналитики сервиса DeepState со ссылкой на данные первой отдельной танковой бригады сообщили, что в Курской области российские военные расстреляли девять украинских защитников. Инцидент, вероятно, произошел 10 октября возле села Зеленый Путь.

По информации аналитиков, бойцы направлялись на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но оказались в столкновении с врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов украинские военные были вынуждены сдаться в плен.

Офис Генпрокурора открыл производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что речь идет о грубом нарушении Женевских конвенций и военном преступлении, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и МККК из-за очередного преступления россиян и призвал международное сообщество не молчать. А глава МИД Андрей Сибига назвал такие действия варварством и подчеркнул, что казни украинских пленных участились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в Украине