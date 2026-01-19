СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных

Пленный, причастный к военному преступлению

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине. Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все причастные к военным преступлениям будут нести ответственность.

Противодействие диверсиям в тылу

Также Зеленский сообщил о работе СБУ по противодействию российским диверсиям в тылу.

"Противодействуем и российским диверсиям в тылу - спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан", - отметил президент.