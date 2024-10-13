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Сибига обратился к партнерам и МУС после казни украинских бойцов в Курской области

Киев, Воскресенье 13 октября 2024 13:35
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Сибига обратился к партнерам и МУС после казни украинских бойцов в Курской области Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Международная общественность должна жестко отреагировать на казни россиянами украинских воинов. Такие действия являются грубым нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что казни украинских пленных случаются все чаще. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

Глава МИД призвал международное сообщество принять немедленные меры - выдать ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

Расстрел военных в Курской области

В воскресенье, 13 октября, аналитики сервиса DeepState со ссылкой на первую отдельную танковую бригаду сообщили, что в Курской области российские армейцы расстреляли девять украинских военных. Это произошло, вероятно, 10 октября возле села Зеленый Шлях.

По словам аналитиков, бойцы шли на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но были вынуждены вступить в бой с врагом. У защитников был ограниченный боекомплект, поэтому они были вынуждены сдаться в плен.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

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