СБУ взяла в полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених

Полонений, причетний до воєнного злочину

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що всі причетні до воєнних злочинів нестимуть відповідальність.

Протидія диверсіям у тилу

Також Зеленський повідомив про роботу СБУ з протидії російським диверсіям у тилу.

"Протидіємо й російським диверсіям у тилу - дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - зазначив президент.