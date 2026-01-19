UA

СБУ взяла в полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські сили взяли в полон російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських полонених у жовтні минулого року на території Курської області РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада.

Полонений, причетний до воєнного злочину

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що всі причетні до воєнних злочинів нестимуть відповідальність.

Протидія диверсіям у тилу

Також Зеленський повідомив про роботу СБУ з протидії російським диверсіям у тилу.

"Протидіємо й російським диверсіям у тилу - дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - зазначив президент.

Розстріл військових у Курській області

У неділю, 13 жовтня 2024 року, аналітики сервісу DeepState з посиланням на дані першої окремої танкової бригади повідомили, що у Курській області російські військові розстріляли дев’ятьох українських захисників. Інцидент, ймовірно, стався 10 жовтня біля села Зелений Шлях.

За інформацією аналітиків, бійці прямували на позиції, вважаючи, що перебувають у відносному тилу, але опинилися в сутичці з ворогом. Через обмежену кількість боєприпасів українські військові були змушені здатися у полон.

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо ймовірного розстрілу дев’яти українських військовополонених на Курщині. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що йдеться про грубе порушення Женевських конвенцій і воєнний злочин, та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Тоді омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і МКЧХ через черговий злочин росіян і закликав міжнародну спільноту не мовчати. А глава МЗС Андрій Сибіга назвав такі дії варварством і наголосив, що страти українських полонених почастішали.

