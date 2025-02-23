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Россияне казнили украинских военных в Курской области

Воскресенье 23 февраля 2025 17:20
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Россияне казнили украинских военных в Курской области Фото: Дмитрий Лубинец (facebook com dmytro lubinets)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты, вероятно, расстреляли украинских воинов, которых взяли в плен в Курской области. В сети появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По данным Лубинца, в соцсетях начало распространяться видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов - это воины 82-й бригады.

На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному.

"Расстрел украинских военнопленных - очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии. Видео, которое распространяется в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права", - написал Лубинец.

По его словам, он уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Казни украинских военнопленных

Россия во время вторжения в Украину массово расстреливает украинских военнопленных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. По данным уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году зафиксировано 109 таких случаев из 177 подтвержденных за три года.

Также в начале февраля стало известно, что российские оккупанты могли обезглавить украинского воина. Украине предварительно удалось установить личность погибшего.

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Курская область Война в Украине Дмитрий Лубинец
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