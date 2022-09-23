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Россияне планируют "референдум" на Запорожье. СБУ разоблачила 1500 силовиков и предателей

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Запорожская область, Пятница 23 сентября 2022 13:20
Россияне планируют "референдум" на Запорожье. СБУ разоблачила 1500 силовиков и предателей Фото: СБУ идентифицировала 1500 человек, причастных к организации "референдума" на Запорожье (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты планируют так называемый "референдум" в Запорожской области. Правоохранители идентифицировали более 1,5 тысячи причастных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ перехватила документы россиян и установила личности более тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мест псевдоголосования.

Оккупантам должны помогать предатели и коллаборанты, вошедшие в состав незаконного "МВД". Также россияне хотят привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам.

СБУ получила полный список вражеских приспешников, кто согласился возглавить так называемые "избирательные комиссии". В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов.

По факту организации псевдореферендума начали расследование по нескольким статьям УК Украины.

Напомним, что с 24 по 27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

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Служба безопасности Украины Референдум Запорожская область
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