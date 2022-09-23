Россияне планируют "референдум" на Запорожье. СБУ разоблачила 1500 силовиков и предателей
Российские оккупанты планируют так называемый "референдум" в Запорожской области. Правоохранители идентифицировали более 1,5 тысячи причастных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ перехватила документы россиян и установила личности более тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мест псевдоголосования.
Оккупантам должны помогать предатели и коллаборанты, вошедшие в состав незаконного "МВД". Также россияне хотят привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам.
СБУ получила полный список вражеских приспешников, кто согласился возглавить так называемые "избирательные комиссии". В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов.
По факту организации псевдореферендума начали расследование по нескольким статьям УК Украины.
Напомним, что с 24 по 27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".
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