СБУ розкрила схему розкрадання коштів в "Запоріжгазі"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Протиправні дії привели до необхідності покриття штучно створених збитків за рахунок держбюджету

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправний механізм, через який керівництво ВАТ "Запоріжгаз" завдало державі багатомільйонні збитки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники встановили, що менеджмент "Запоріжгазу", блокуючим пакетом акцій якого володіє НАК "Нафтогаз України", "штучно списував спожитий природний газ як виробничо-технологічні витрати і ненормовані втрати під виглядом фейкових технічних аварій".

"За висновками профільних експертів, тільки за один квартал вартість завищеного обсягу вторинного природного газу в результаті нібито аварій становить понад 26 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що протиправні дії службових осіб призвели до необхідності покриття штучно створених збитків за рахунок державного бюджету і звичайних споживачів.

"Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях суспільства правоохоронці вилучили, зокрема, підроблені акти технічних аварій, звіти з внесеними помилковими даними, що підтверджують проведення афери", - додали в СБУ.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що за 2,5 року розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ обвинувальні вироки отримали 2637 чиновників.

Також повідомлялося, що протягом попереднього тижня в Україні затримали 17 осіб за хабарництво.